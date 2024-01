De week in beeld: bekijk hier het overzicht van de foto’s van afgelopen week

DUIC hecht veel waarde aan fotografie. Als het even kan maken wij zelf de beelden bij de onderwerpen waar we over schrijven. Dat lukt uiteraard niet altijd. Soms wordt daarom gebruikgemaakt van foto’s die aangeleverd worden of van bijvoorbeeld beelden van Het Utrechts Archief. Hieronder een overzicht van de foto’s van afgelopen week.

Ze was vier jaar toen ze haar eerste muziekstuk schreef. Daarna is Anne-Maartje Lemereis (34) nooit meer opgehouden met componeren. Aan het Conservatorium in Utrecht studeerde ze piano en compositie. Inmiddels werkt ze er onder meer als docent. Verder schrijft ze eigen stukken en geeft ze kinderen les over componeren met een door haarzelf opgerichte stichting. De komende twee jaar is Anne-Maartje de jongste Componist des Vaderlands tot nu toe.

Na een recensie waarin Joël Broekaert, culinair recensent van de NRC, vol lof schreef over Café Restobar Rosie stroomden de reserveringen in rap tempo binnen. De zaak op Lucasbolwerk van Jac Rijks en Yora Galjaard opende eind 2022 de deuren en was binnen een aantal maanden razend populair. Ook onder meer restaurantgids Gault&Millau, de Volkskrant en de Utrechtse culinaire podcast Eten wat de podcast waren al snel lovend over Rosie.

Ooit afgevraagd hoe Utrecht er honderden jaren geleden uitzag? In een tijd voor camera’s waren tekeningen de manier om de stad vast te leggen. Het Utrechts Archief bewaart een collectie tekeningen uit de 17e,18e en 19e eeuw, van onder meer de Domtoren, de stadsmuren en het stadsleven, en binnenkort is een deel hiervan weer te zien tijdens het tweede deel van de expositie De getekende stad.

Het was afgelopen week zo koud waardoor aan de vele middeleeuwse waterspuwers langs de Oude- en Nieuwegracht in Utrecht weer ijspegels hingen. Sommigen daarvan waren zo lang dat ze de grond raakten.

Vanwege de kou kon er ook geschaatst worden. De Utrechtse IJsvereniging Siberia had woensdag de schaatsbaan in Overvecht geopend en veel mensen besloten dan ook het ijs op te gaan.