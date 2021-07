De week in beeld: bekijk hier het overzicht van de foto’s van afgelopen week

DUIC hecht veel waarde aan fotografie. Als het even kan maken wij zelf de beelden bij de onderwerpen waar we over schrijven. Dat lukt uiteraard niet altijd. Soms wordt daarom gebruikgemaakt van foto’s die aangeleverd worden of van bijvoorbeeld beelden van Het Utrechts Archief. Hieronder een overzicht van de foto’s van afgelopen week.

De Sint-Josephkerk aan de Draaiweg in Utrecht is verkocht. De nieuwe eigenaar is een onderneming uit Arnhem, die 690.000 euro neerlegde voor het unieke gebouw.

Enkele tientallen mensen voeren zaterdagmiddag tijdens de vierde editie van Dobberen en Slobberen met een rubberbootje of een ander opblaasbaar vaartuig door de Utrechtse binnenstad.

Arjan den Boer stond afgelopen week stil bij het Muntgebouw. Het pand aan het Merwedekanaal was jarenlang een grotendeels gesloten vesting. Een popup-restaurant met terras heeft daar onlangs verandering in gebracht.

De 16-jarige skateboarder Keet Oldenbeuving, ook wel bekend als Skatekeet, heeft tijdens de openingsceremonie van de Olympische Spelen in Tokio de Nederlandse vlag gedragen.

Een boze politieagent Zwart, kattenkwaad en supersnelle achtervolgingen op het water; Hielke en Sietse Klinkhamer komen het allemaal weer tegen in de nieuwe film De Kameleon aan de Ketting. De ‘bekendste tweeling van Nederland’ wordt in deze film gespeeld door de Utrechtse Sens en Imme Gerritsen.