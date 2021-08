De week in beeld: bekijk hier het overzicht van de foto’s van afgelopen week

DUIC hecht veel waarde aan fotografie. Als het even kan maken wij zelf de beelden bij de onderwerpen waar we over schrijven. Dat lukt uiteraard niet altijd. Soms wordt daarom gebruikgemaakt van foto’s die aangeleverd worden of van bijvoorbeeld beelden van Het Utrechts Archief. Hieronder een overzicht van de foto’s van afgelopen week.

Via trappen en ladders en door te sluipen en kruipen heeft de beheerder van de Utrechtse Domtoren woensdagochtend vier vlaggen gehesen. De stadsvlag wappert om de twee nieuwe plaatsingen op de Unesco Werelderfgoedlijst te vieren.

Met het maken van een nieuwe muurschildering is het opknappen van twee straten bij TivoliVredenburg en Hoog Catharijne begonnen. Kunstenaarscollectief De Strakke Hand ronde vorig weekend de muurschildering af, die een ontwerp is van Hansje van Halem.

Begin augustus arriveren de eerste minderjarige vluchtelingen bij de nieuwe Utrechtse opvanglocatie van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Aan de Meentweg in De Meern is een woning omgebouwd zodat er plek is voor ongeveer 18 jongeren, die in leeftijd variëren van 14 tot 18 jaar, en minimaal twee begeleiders.



Bewoners van een flat aan de Alexander de Grotelaan in het Utrechtse Kanaleneiland zijn begin deze week opgeschrikt door een flinke explosie. Meerdere woningen liepen schade op, zeven daarvan zijn ontruimd.



De herstelwerkzaamheden van de vijver op het Jaarbeursplein zijn afgelopen week afgerond. Eind vorig jaar bleek de betonkwaliteit van de wanden niet goed genoeg.

Wetenschappers van de Universiteit Utrecht (UU) zijn afgelopen week naar Terneuzen afgereisd om een dode vinvis te onderzoeken. Het 15 meter lange dier werd in de nacht van maandag op dinsdag levenloos aangetroffen op de boeg van een schip.