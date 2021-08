De week in beeld: bekijk hier het overzicht van de foto’s van afgelopen week

DUIC hecht veel waarde aan fotografie. Als het even kan maken wij zelf de beelden bij de onderwerpen waar we over schrijven. Dat lukt uiteraard niet altijd. Soms wordt daarom gebruikgemaakt van foto’s die aangeleverd worden of van bijvoorbeeld beelden van Het Utrechts Archief. Hieronder een overzicht van de foto’s van afgelopen week.

De deuren van het nieuwe duurzame warenhuis Green Up zijn vrijdag voor het eerst geopend. In het voormalige pand van Broese op de Stadhuisbrug zijn de komende 2,5 jaar allerlei producten te koop.

Het ontwerp lag al een paar jaar op de plank, maar nu is de muurschildering ook gemaakt. Robert-Jan Brink, ook wel bekend als Verfdokter, heeft recent een nieuw kunstwerk gemaakt op station Vaartsche Rijn.

Het nijntje museum gaat tijdens de verbouwing die aanstaande is tijdelijk weg uit het vertrouwde pand aan de Agnietenstraat. Het kindermuseum opent naar verwachting half november de deuren in de voormalige bibliotheek aan de Oudegracht 167.

Speciaal voor blinden, slechtzienden of bezoekers met een blinddoek is er een 4D-kunstbeleving gemaakt in het Centraal Museum in Utrecht. De kunstwerken richten zich niet op het kijken, maar spreken andere zintuigen – ruiken, horen en voelen – aan.

Een mooi actie boven het Prinses Máxima Centrum afgelopen week. Een stuntpiloot tekende met zijn vliegtuig hartjes in de lucht voor de zieke kinderen in het centrum.

Half september zijn in Utrecht de European Life Goals Games 2021, een sportevenement voor mensen die in een kwetsbare positie zitten. Bij een internationaal sportevenement horen natuurlijk landentenues en dat van de Nederlandse delegatie werd woensdag gepresenteerd op het Jaarbeursplein.