De week in beeld: bekijk hier het overzicht van de foto’s van afgelopen week

DUIC hecht veel waarde aan fotografie. Als het even kan maken wij zelf de beelden bij de onderwerpen waar we over schrijven. Dat lukt uiteraard niet altijd. Soms wordt daarom gebruikgemaakt van foto’s die aangeleverd worden of van bijvoorbeeld beelden van Het Utrechts Archief. Hieronder een overzicht van de foto’s van afgelopen week.

Op de Catharijnesingel in Utrecht is vrijdagmiddag een zwaar ongeluk gebeurd. Een automobilist is tegen een reling aangereden, waardoor de auto door de reling doorboord werd. De chauffeur testte positief op harddrugs en er lag een gebruikte lachgastank met gebruikte ballonnen in de wagen.

Het was een hele operatie; het vangen van ruim 150 kippen en hanen in het Julianapark was dan ook niet binnen een uurtje gebeurd. Onder het toeziend oog van omwonenden en de gemeente Utrecht was het team van Trizin Hof de hele vrijdagmiddag bezig om de vogels te vangen.

Klimaatactivisten van Extinction Rebellion hadden maandag tijdens een onaangekondigde actie in Utrecht teksten op de gevel van de Rabobank aan de Croeselaan gespoten. De politie arresteerde drie actievoerders.

De groene bushokjes in Utrecht zijn enorm populair maar kunnen mogelijk nog groener worden. Als proef werd begin deze week het sedum bij enkele bushaltes vervangen door een dak met planten en kruiden. Onderzoekers gaan onder meer kijken of er daardoor nog meer bijen op afkomen.

Na een meerdaagse zoekactie in de Strijkviertelplas in De Meern werd woensdagavond het lichaam van een vermiste vrouw gevonden. De politie meldde donderdagochtend dat er geen vermoeden is van een strafbaar feit.