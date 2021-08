De week in beeld: bekijk hier het overzicht van de foto’s van afgelopen week

DUIC hecht veel waarde aan fotografie. Als het even kan maken wij zelf de beelden bij de onderwerpen waar we over schrijven. Dat lukt uiteraard niet altijd. Soms wordt daarom gebruikgemaakt van foto’s die aangeleverd worden of van bijvoorbeeld beelden van Het Utrechts Archief. Hieronder een overzicht van de foto’s van afgelopen week.

In het iconische seinhuis Blauwkapel aan de Eykmanlaan is vorig weekend de horecazaak Mevrouw Peer geopend. Renske van Kooten en Floor van Gurp kochten het monumentale pand zo’n 2,5 jaar geleden van ProRail.



Zo’n vijfduizend mensen liepen zaterdag in Utrecht mee met de protestmars Unmute Us. Met deze rijdende demonstratie lieten festivalorganisatoren, leveranciers, artiesten, evenementenlocaties, sympathisanten en vele anderen hun gevoelens van onbegrip zien over het kabinetsbesluit rondom de evenementensector.

Op perron 4 van station Vaartsche Rijn in Utrecht heeft Robert-Jan Brink, beter bekend als Verfdokter, zijn tweede muurschildering gemaakt. Het ontwerp van het kunstwerk dat hij eerder maakte op perron 2 heeft hij in de tussentijd aangepast.

Een bewoner die na anderhalf jaar heeft besloten haar sociale huurwoning in Utrecht weer te verlaten, moet van woningcorporatie Mitros de gloednieuwe vloer eruit slopen. Dit terwijl het complex vlak daarvoor zo energieneutraal mogelijk is gemaakt. “Het is te zot voor woorden.”