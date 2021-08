De week in beeld: bekijk hier het overzicht van de foto’s van afgelopen week

DUIC hecht veel waarde aan fotografie. Als het even kan maken wij zelf de beelden bij de onderwerpen waar we over schrijven. Dat lukt uiteraard niet altijd. Soms wordt daarom gebruikgemaakt van foto’s die aangeleverd worden of van bijvoorbeeld beelden van Het Utrechts Archief. Hieronder een overzicht van de foto’s van afgelopen week.

De 23-jarige Elias van Mourik heeft zaterdagmiddag uit handen van de Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma de Annie Brouwer-Korf prijs ontvangen. De student won de prijs omdat hij de initiatiefnemer is van het grootste regenboogfietspad ter wereld dat deze zomer op het Utrecht Science Park is aangelegd.

Oud-profvoetballer en Utrechter Wesley Sneijder heeft woensdagmiddag op de Neude de ‘U voor Utreg’ onthuld. Het is een object van maar liefst 4 meter hoog en 2.000 kilo zwaar, dat bestaat uit drie afzonderlijke ‘U’s’.

De experimentele flats in Overvecht vieren dit jaar het 50-jarig bestaan. Het ontwerp van W.A.H.W.M. Janssen, toentertijd directeur van de Utrechtse bouw- en woningdienst, bleek een succesformule die nog niet gedateerd is, al is de opzet van Janssen sinds het jaar 2000 wel rigoureus veranderd.

De eerste Franse bistro van Nederland werd in 1961 geopend in de Drieharingstraat door Frans Fagel. Chez François werd Café de Paris en in het buurpand ging Frans verder met Moustache, populair bij studenten en kunstenaars. Arjan den Boer schreef er in zijn rubriek Verdwenen Horeca een verhaal over.