De week in beeld: bekijk hier het overzicht van de foto’s van afgelopen week

DUIC hecht veel waarde aan fotografie. Als het even kan maken wij zelf de beelden bij de onderwerpen waar we over schrijven. Dat lukt uiteraard niet altijd. Soms wordt daarom gebruikgemaakt van foto’s die aangeleverd worden of van bijvoorbeeld beelden van Het Utrechts Archief. Hieronder een overzicht van de foto’s van afgelopen week.

De scholen in Utrecht zijn maandagochtend na de zomervakantie weer geopend. Van de basisschool tot de universiteit, de leerlingen en studenten moeten weer de boeken in. Afstand houden hoefden ze bij basisschool Waterrijk al een tijdje niet meer, de leerlingen moesten maandag wel even zoeken naar hun nieuwe klas.

De gevelsteen voor patriottenleider Pieter Quint Ondaatje is bijna klaar. Op 11 oktober zal burgemeester Sharon Dijksma de steen onthullen. Die komt aan de buitenkant van het Utrechtse stadhuis te hangen.

Fotograaf Ruud Spaargaren heeft een tentoonstelling gemaakt waarbij dak- en thuislozen het onderwerp zijn. De expositie is, ondanks bezwaar van Stichting Singelgebied, sinds vrijdag te zien in delen van het Zocherpark.

Vele markante en iconische plekken in Utrecht waren zaterdagochtend weer het decor van de KLM Urbain Trail. Het is de vierde keer dat het hardloopevenement in de stad wordt georganiseerd.

Landgoed Oud Amelisweerd is sinds donderdag 19 augustus weer te bezoeken. Het is een nieuw podium voor exposities op het gebied van hedendaagse kunst. De komende weken zijn in het oude landhuis aan de Kromme Rijn afstudeerwerken van HKU Fashion Design te bewonderen.