De week in beeld: bekijk hier het overzicht van de foto’s van afgelopen week

Het was maandag een dag van tradities voor de Universiteit Utrecht, want met het cortège van het Academiegebouw naar de Domkerk werd het academische jaar geopend. Dit jaar wel met mondkapjes en met veel minder aanwezigen.

Aan de Kuinderboslaan in Leidsche Rijn hebben archeologen zeldzame vondsten uit de Romeinse tijd gedaan. Het gaat onder meer om een complete geschutspijl en twee sets paardentuig. De stukken zijn bijna 2000 jaar bewaard gebleven in de Utrechtse bodem en werden woensdagochtend gepresenteerd aan de media.

In en rond de stad werd afgelopen week hard gewerkt aan veertien muziekwagens voor de tweede demonstratie van Unmute Us in Utrecht. Er kwamen uiteindelijk zo’n tienduizend mensen naar het protest van organisatoren, podia, leveranciers, artiesten, evenementenlocaties én bezoekers.



Vele markante Utrechtse gebouwen openden zaterdag weer de deuren tijdens Open Monumentendag 2021. Tijdens dit evenement konden mensen zo’n 80 monumenten in de stad van binnen bekijken en ook waren er vrijwilligers aanwezig om uitleg te geven over bijvoorbeeld de geschiedenis.

Ruim tienduizend deelnemers liepen zaterdag mee tijdens de tweede editie van de Unmute Us-protestmars door Utrecht. Tijdens de voorgaande keer, die plaatsvond op 21 augustus, waren zo’n vijfduizend mensen op de been.