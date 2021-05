De week in beeld: bekijk hier het overzicht van de foto’s van afgelopen week

DUIC hecht veel waarde aan fotografie. Als het even kan maken wij zelf de beelden bij de onderwerpen waar we over schrijven. Dat lukt uiteraard niet altijd. Soms wordt daarom gebruikgemaakt van foto’s die aangeleverd worden of van bijvoorbeeld beelden van Het Utrechts Archief. Hieronder een overzicht van de foto’s van afgelopen week.

Deze maand bestaat de Inktpot 100 jaar, een van de meest imposante gebouwen van de stad. Tegenwoordig het onderkomen van ProRail, werd het in 1921 aan het Moreelsepark geopend als Hoofdadministratiegebouw III van de Nederlandse Spoorwegen. Arjan den Boer staat uitgebreid bij het jubileum van de Inktpot.

Omwonenden van de Tolsteegbrug in het centrum van Utrecht zijn op zijn zachts gezegd niet blij met de digitale reclamezuil die afgelopen week is geplaatst op de stoep. De omgeving is onlangs opnieuw ingericht om onder andere de doorloop te verbeteren. Nu is er dus midden op de stoep een reclamezuil neergezet.

Marleen Nellen, politieagent in Leidsche Rijn, was tijdens oud en nieuw op pad met haar collega en moest naar het bureau om een aanhouding af te handelen. Daar trof zij burgemeester Sharon Dijksma die op pad was om alle Utrechtse basisteams van de politie te bezoeken. Er ontstond een gesprek en Nellen nodigde de burgemeester uit om een keer langs te komen. Dat bezoek vond dinsdagmiddag plaats.

Afgelopen week werd bekend dat het Maria Majorplein vlakbij de Mariaplaats in Utrecht een opknapbeurt krijgt en twee nieuwe muurschilderingen. Kunstenaarscollectief De Strakke Hand gaat volgende maand aan de slag om de schilderingen aan te brengen.

De sportscholen mochten woensdag na lange tijd de deuren weer openen. Voor de klanten van Newstyle aan de Utrechtse Van der Goesstraat was dat goed nieuws. Niet alleen omdat de mensen nu weer konden sporten, maar ook omdat ze elkaar na lange tijd weer konden ontmoeten.

Honderden fans van FC Utrecht waren zondagochtend bij stadion Galgenwaard aanwezig om de spelers uit te zwaaien. De club speelt vandaag de finalewedstrijd tegen Feyenoord. De vele supporters hadden fakkels, vuurwerk en rookpotten meegenomen.