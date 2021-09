De week in beeld: bekijk hier het overzicht van de foto’s van afgelopen week

DUIC hecht veel waarde aan fotografie. Als het even kan maken wij zelf de beelden bij de onderwerpen waar we over schrijven. Dat lukt uiteraard niet altijd. Soms wordt daarom gebruikgemaakt van foto’s die aangeleverd worden of van bijvoorbeeld beelden van Het Utrechts Archief. Hieronder een overzicht van de foto’s van afgelopen week.

Het grote Gouden Kalf, het symbool van het Nederlands Film Festival (NFF), werd dinsdag weer op de Neude in Utrecht geplaatst. Vrijdag begon het festival en het NFF duurt tot en met zaterdag 2 oktober.

De eerste grote beurs sinds het begin van de coronapandemie werd woensdag in de Utrechtse Jaarbeurs geopend. Burgemeester Sharon Dijksma was aanwezig om de openingshandeling te verrichten en ook zij moest voor aanvang haar coronatoegangsbewijs laten zien.



Honderden medewerkers van NS demonstreerden woensdag in het Moreelsepark in Utrecht. Een deel van de mensen protesteerden voor loonsverhoging en een ander deel omdat NS van plan is het aantal bemande servicebalies te verminderen.

Honderden jongeren liepen vrijdagmiddag in een stoet door Utrecht en deden zodoende mee aan een wereldwijde klimaatstaking. De deelnemers wilden met de demonstratie aandacht vragen voor klimaatverandering.



De Botanische Tuinen in Utrecht was zaterdagmiddag het decor van de zesde editie van het NK Pompoen Kweken. Gigantische pompoenen lagen op een rij en werden een voor een gewogen.

Om ruimte te maken voor drie passerende woonboten moesten er zaterdagavond drie brugdelen bij de Kruisvaart in Utrecht tijdelijk worden weggehaald. Vanwege de operatie waren drie gigantische kraanwagens uitgerukt en ook was een deel van de Vondellaan afgesloten.