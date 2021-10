De week in beeld: bekijk hier het overzicht van de foto’s van afgelopen week

DUIC hecht veel waarde aan fotografie. Als het even kan maken wij zelf de beelden bij de onderwerpen waar we over schrijven. Dat lukt uiteraard niet altijd. Soms wordt daarom gebruikgemaakt van foto’s die aangeleverd worden of van bijvoorbeeld beelden van Het Utrechts Archief. Hieronder een overzicht van de foto’s van afgelopen week.

Burgemeester Sharon Dijksma heeft vrijdagmiddag het House Modernes aan de Lange Viestraat in Utrecht geopend. In het volledig gerenoveerde pand komen werkplekken en winkels, waaronder een kassaloze Aldi.

Een automobilist is zaterdagochtend een winkel aan het Haroekoeplein in de Utrechtse wijk Lombok binnengereden. Volgens de politie leek er geen sprake te zijn van opzet.

Bij café de Plak aan de Vleutenseweg in Utrecht was zaterdagavond rond 19.25 uur een schietpartij. De politie liet weten dat een 37-jarige Utrechter daarbij is overleden en dat een vrouw gewond is geraakt.



De afgelopen weken kreeg DUIC meerdere vragen van lezers over steigerdoekreclames. De gigantische advertenties die aan verschillende gebouwen in de binnenstad hangen zijn dan ook niet te missen. Zomaar een grote reclame ophangen mag overigens niet, er zitten meerdere regels aan vast. Zo had de onderstaande reclame aan de Oudegracht 113 er helemaal niet mogen hangen.