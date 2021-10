De week in beeld: bekijk hier het overzicht van de foto’s van afgelopen week

DUIC hecht veel waarde aan fotografie. Als het even kan maken wij zelf de beelden bij de onderwerpen waar we over schrijven. Dat lukt uiteraard niet altijd. Soms wordt daarom gebruikgemaakt van foto’s die aangeleverd worden of van bijvoorbeeld beelden van Het Utrechts Archief. Hieronder een overzicht van de foto’s van afgelopen week.

Het college presenteerde maandag op Coming Out Day de stand van zaken over de Utrechtse Regenboogagenda 2019-2022. Daarin was te lezen dat er het afgelopen jaar ondanks corona allerlei initiatieven zijn georganiseerd om onder meer de acceptatie van de LHBTI+-gemeenschap te vergroten, maar ook dat minder LHBTI+’ers het veilig vinden om in hun eigen wijk hand in hand te lopen. Ook werd maandag de regenboogvlag gehesen bij het Stadskantoor.



De gevelsteen ter ere van patriottenleider Pieter Quint Ondaatje (1758-1818) werd maandagmiddag onthuld aan de buitenmuur van het stadhuis in Utrecht. Daarbij was onder meer burgemeester Sharon Dijksma aanwezig.

Op de Biltstraat is vanaf donderdag een nieuwe muurschildering te bewonderen. Op de muur van Biltstraat 208 is namelijk een gedicht geschilderd van de Utrechtse schrijver en voormalig stadsdichter Ingmar Heytze.

De oud-burgemeester van Utrecht, Jan van Zanen, heeft donderdag een belangrijke Spaanse onderscheiding gekregen. Daarmee hoort bij nu bij de Orde van Isabella de Katholieke (Orden de Isabel la Católica). Hij ontving de onderscheiding onder meer voor zijn inspanningen om tijdens zijn Utrechtse burgemeesterschap de start van de Ronde van Spanje, de Vuelta, naar Nederland te halen.

De nieuwe fietsenstalling House Modernes aan de Lange Viestraat in Utrecht werd vrijdag geopend. Met ruimte voor 900 fietsen is het de grootste gemeentelijke stalling in de binnenstad.