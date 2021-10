De week in beeld: bekijk hier het overzicht van de foto’s van afgelopen week

DUIC hecht veel waarde aan fotografie. Als het even kan maken wij zelf de beelden bij de onderwerpen waar we over schrijven. Dat lukt uiteraard niet altijd. Soms wordt daarom gebruikgemaakt van foto’s die aangeleverd worden of van bijvoorbeeld beelden van Het Utrechts Archief. Hieronder een overzicht van de foto’s van afgelopen week.

Zo’n 500 mensen liepen vorige week zondag in Utrecht mee met een protestmars tegen het coronabeleid van de regering. Twee personen zijn toen aangehouden omdat zij agenten zouden hebben beledigd.

De speeltuin die vorig jaar op initiatief van een groep bewoners is aangelegd op het Lauwerhof in Utrecht is zo populair dat deze weer afgebroken gaat worden. Sommige omwonenden vinden het jammer dat het speeltuintje verdwijnt, maar anderen ervaren te veel overlast en zijn juist blij dat het weggaat.

Een bijzondere vorm van locatietheater; in de stationshal van Utrecht Centraal wordt deze maand het theaterstuk Mollen opgevoerd. Nietsvermoedende reizigers worden omringd door spelende, zingende en dansende acteurs. Dinsdag was de première en tot en met 31 oktober is het stuk nog te zien.

Ze leken vaker stil te staan dan daadwerkelijk te werken; de storingsgevoelige roltrappen bij station Utrecht Centraal worden eindelijk vervangen. Donderdagavond en -nacht is begonnen met de twee roltrappen naast de Jaarbeurspleinstalling.