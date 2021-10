De week in beeld: bekijk hier het overzicht van de foto’s van afgelopen week

DUIC hecht veel waarde aan fotografie. Als het even kan maken wij zelf de beelden bij de onderwerpen waar we over schrijven. Dat lukt uiteraard niet altijd. Soms wordt daarom gebruikgemaakt van foto’s die aangeleverd worden of van bijvoorbeeld beelden van Het Utrechts Archief. Hieronder een overzicht van de foto’s van afgelopen week.

Het neonkunstwerk ‘REBUS’ brandt weer. Het kunstwerk hing ooit aan de gevel van het Woudagebouw aan de Lange Nieuwstraat, maar heeft een nieuwe plek gekregen in Utrecht. Vanaf deze week is het te bewonderen aan de zijgevel van het Beatrixtheater.

Afgelopen week werd de documentaire ‘Alleen met Jenever’ uitgezonden. De Utrechtse documentairemaker Kelly vier ging jaar na het overlijden van haar vader op zoek naar antwoorden.

Ervaringsdeskundigen, mensen die werkzaam zijn in de ggz en sympathisanten gingen zaterdagmiddag op het Utrecht Science Park drie uur lang op een doos staan. Zij wilden met de actie, Last Man Standing genaamd, onder meer aandacht vragen voor de psychische gezondheid van jongeren.

De historische vereniging Oud-Utrecht maakt voor DUIC wandelingen door de stad, op zoek naar bijzonder erfgoed. Deze keer naar de Bemuurde Weerd, de favoriete plek voor veel Utrechters om onder het genot van een ijsje vanaf de trappen naar de bootjes in de sluis te kijken.

De hulpdiensten moesten zaterdagmiddag in Utrecht uitrukken voor een steekincident in Lunetten. Wat er precies was gebeurd is nog niet duidelijk.