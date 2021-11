De week in beeld: bekijk hier het overzicht van de foto’s van afgelopen week

DUIC hecht veel waarde aan fotografie. Als het even kan maken wij zelf de beelden bij de onderwerpen waar we over schrijven. Dat lukt uiteraard niet altijd. Soms wordt daarom gebruikgemaakt van foto’s die aangeleverd worden of van bijvoorbeeld beelden van Het Utrechts Archief. Hieronder een overzicht van de foto’s van afgelopen week.

Verspreid over Utrecht zijn 27 lichtkunstwerken te zien. Sommige stammen nog uit het vorige millennium, waaronder de vliegende schotel op de gevel van De Inktpot en andere zijn onlangs geïnstalleerd. Al deze kunstwerken zijn nu samengebracht onder de noemer ‘Utrecht Lumen’.

Een groot deel van de collectie van het Volksbuurtmuseum is straks digitaal te bekijken. Hiervoor is het museum een samenwerking met Het Utrechts Archief aangegaan.

De Ronde van Sint Maarten trok dit jaar zo’n 7.500 bezoekers naar het Berlijnplein in Utrecht. De opzet van deze editie was anders dan de voorgaande jaren; Zo liepen de mensen dit keer zelf een rondje langs alle lichtsculpturen en artiesten, en ook was er geen parade in de binnenstad.

Wethouder Lot van Hooijdonk en stadsecoloog Floris Brekelmans zijn samen op pad geweest om te praten over de ‘Big 30’. Een lijst van dertig unieke soorten – zoogdieren, vogels, insecten, schimmels, planten – die leven in Utrecht en die maatgevend zijn voor de natuur in en rond de stad.