De week in beeld: bekijk hier het overzicht van de foto’s van afgelopen week

DUIC hecht veel waarde aan fotografie. Als het even kan maken wij zelf de beelden bij de onderwerpen waar we over schrijven. Dat lukt uiteraard niet altijd. Soms wordt daarom gebruikgemaakt van foto’s die aangeleverd worden of van bijvoorbeeld beelden van Het Utrechts Archief. Hieronder een overzicht van de foto’s van afgelopen week.

Met paard en wagen werden woensdagmiddag twee Limburgse boskrieken het Griftpark binnengereden om daarna geplant te worden. Het is geen toeval dat het op die dag werd gedaan, want op 10 november was het dit jaar namelijk Nationale Boomfeestdag.

Het nijntje museum heeft op vrijdag de deuren geopend op de tijdelijke locatie aan de Oudegracht 167 in Utrecht. Het museum is voorlopig te vinden in het voormalige pand van de bibliotheek.

Vanwege de nieuwe coronamaatregelen moesten de Utrechtse horecazaken zaterdagavond al om 20.00 uur de deuren sluiten. De meeste ondernemers werkten hieraan mee, maar sommigen, waaronder BijMoov, hielden uit protest de deuren toch iets langer open.

Robert-Jan Brink, ook wel bekend als Verfdokter, heeft bij Atletiekbaan Overvecht een nieuwe muurschildering gemaakt. Het werk is een optische illusie, waardoor het hokje waarop de schildering is aangebracht opgaat in de omgeving.