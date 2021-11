De week in beeld: bekijk hier het overzicht van de foto’s van afgelopen week

DUIC hecht veel waarde aan fotografie. Als het even kan maken wij zelf de beelden bij de onderwerpen waar we over schrijven. Dat lukt uiteraard niet altijd. Soms wordt daarom gebruikgemaakt van foto’s die aangeleverd worden of van bijvoorbeeld beelden van Het Utrechts Archief. Hieronder een overzicht van de foto’s van afgelopen week.

Wat nu nog een grijs en versteend gebied is, moet straks een groene ontmoetingsplek worden. Het gebied Moreelse, dat ligt tussen Hoog Catharijne, het spoor, de Nicolaas Beetsstraat en de Catharijnesingel, wordt komende jaren aangepakt en omgetoverd in ‘Tuinen van Moreelse’.

In de binnenstad van Utrecht is vorige week hard gewerkt aan een nieuwe muurschildering waar natuurkundige Caroline Bleeker op siert. Het is alweer het vierde werk van De Strakke Hand in de serie muurformules waarbij baanbrekende wetenschap getoond wordt. Dit werk is een ‘cadeau’ van het UMC Utrecht en de Universiteit Utrecht ter gelegenheid van 385 jaar wetenschap in de stad.

Op de sokkel naast het Centraal Museum in de Utrechtse binnenstad staat weer een nieuw kunstwerk. Na onder meer een gouden courgette en een griezelige kunstboom, staat er nu een vier meter hoge stoel van klei.

Veel Utrechters kennen de poffertjeszaak nog van het Vredenburg, waar deze tot 2007 te vinden was. Daarvoor stond Victor Consael twintig jaar lang op de Neude. In de serie Verdwenen horeca schrijft Arjan den Boer dit keer over Victor Consael.