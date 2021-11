De week in beeld: bekijk hier het overzicht van de foto’s van afgelopen week

DUIC hecht veel waarde aan fotografie. Als het even kan maken wij zelf de beelden bij de onderwerpen waar we over schrijven. Dat lukt uiteraard niet altijd. Soms wordt daarom gebruikgemaakt van foto’s die aangeleverd worden of van bijvoorbeeld beelden van Het Utrechts Archief. Hieronder een overzicht van de foto’s van afgelopen week.

Honderden demonstranten waren zondagmiddag aanwezig bij het Woonprotest in Utrecht. Het eerste uur werd de menigte toegesproken door een aantal sprekers en daarna volgde een mars door de stad.

Tijdens het Woonprotest in Utrecht heeft een groep krakers bekendgemaakt vrijdag 19 november een woning aan de Croeselaan gekraakt te hebben. Er zijn honderden mensen afgekomen op de demonstratie in de stad. De kraakactie is onderdeel van het woonprotest.

Verstopt op een binnenplaats tussen de Westerkade en de Bleekstraat zit sinds 1951 een blokluitspecialist. Begonnen onder de naam Coolsma en in 1990 overgenomen door Aafab. Op de Jeremiestraat maken Otto van Boetzelaer en zijn team elk jaar zo’n 20.000 houten blokfluiten in alle soorten en maten. Wereldwijd is er nog maar een handjevol van dit soort blokfluitbouwers te vinden. Aafab verkoopt de blokfluiten dan ook over de hele wereld.

Museum Catharijneconvent heeft iets bijzonders gekocht: een zeer zeldzame achttiende-eeuwse Napolitaanse kerststal. Ruim 700 figuren horen er in de miniatuurwereld, waaronder de Heilige Familie, engelen en dieren. Eind volgend jaar zijn ze te zien; de kerststal is eerst toe aan een restauratie.