De week in beeld: bekijk hier het overzicht van de foto’s van afgelopen week

DUIC hecht veel waarde aan fotografie. Als het even kan maken wij zelf de beelden bij de onderwerpen waar we over schrijven. Dat lukt uiteraard niet altijd. Soms wordt daarom gebruikgemaakt van foto’s die aangeleverd worden of van bijvoorbeeld beelden van Het Utrechts Archief. Hieronder een overzicht van de foto’s van afgelopen week.

Het was zaterdag een drukte van jewelste op het Merwedekanaal in Utrecht. Gebruikers en omwonenden demonstreerden namelijk tegen de mogelijke komst van zes nieuwe bruggen.



Het afgelopen jaar deed bioloog Luc Hoogenstein een aantal opmerkelijke ontdekkingen bij zijn huis in Lunetten. Luc werkt onder meer als boswachter bij Natuurmonumenten, is auteur van verschillende boeken en een prijswinnende fotograaf. We vroegen hem wat hij zo interessant vindt aan de natuur en wat zijn lievelingsplek is in Utrecht.

Iedereen heeft wel een mening over deze vogel, de stadsduif. Het dier komt over de hele wereld voor. Ook in Utrecht is de duif een vaak geziene gast. Het imago van de duif is niet altijd even best, ze worden ook wel vliegende ratten genoemd. Niet echt terecht, zegt Vivian Goerlich. Zij is gedragsbioloog bij de Universiteit Utrecht en doet onderzoek naar de duif.

Kanoërs kunnen sinds afgelopen week weer gebruikmaken van de Minstroom in Utrecht. Bij de verzakte kademuur ter hoogte van de Toolsteegsingel is namelijk een tijdelijke onderdoorgang gemaakt.

In TivoliVredenburg is vanaf 14 juni een week lang een bijzonder lichtkunstwerk te bezoeken. Het Amsterdamse kunstenaarsduo Children of the Light verplaatst dan hun lichtinstallatie Warping Halos naar de Pandorazaal in Utrecht.

Medewerkers van het UMC Utrecht demonstreerden woensdagmiddag op het bovenste dek van de parkeergarage naast het ziekenhuis. Ze streden voor een loonsverhoging die tot nu toe is blijven steken op 0 procent. Als symbool voor de vastgelopen onderhandelingen hadden medewerkers van UMC op het parkeerdek met auto’s ‘0%’ uitgebeeld.



Op een stretcher sliep beheerder Angelique van kinderboerderij Nieuw Rotsoord negen nachten naast twee zwangere geiten. Ze konden elk moment bevallen en daar is soms hulp bij geboden.