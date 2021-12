De week in beeld: bekijk hier het overzicht van de foto’s van afgelopen week

DUIC hecht veel waarde aan fotografie. Als het even kan maken wij zelf de beelden bij de onderwerpen waar we over schrijven. Dat lukt uiteraard niet altijd. Soms wordt daarom gebruikgemaakt van foto’s die aangeleverd worden of van bijvoorbeeld beelden van Het Utrechts Archief. Hieronder een overzicht van de foto’s van afgelopen week.

De halfpipe bij Park Paardenveld is buiten gebruik omdat het hout onder de skatebaan verrot is. Er staat daarom momenteel een hek rond de constructie.

Nu de avondlockdown van kracht is blijft er weinig over om in de avonduren te doen, maar er is wel een project dat gewoon doorgaat en veilig te bezoeken is: Kleur de Stad. Via lichtprojecties worden 200 ontwerpen, kindertekeningen en werken van studenten getoond op zes gebouwen in de binnenstad van Utrecht.

De stad heeft er met Utrechtse Munt een eigen kaas bij. Vrijdagmiddag werd een speciaal exemplaar omgedoopt tot Utrecht 900-kaas waarbij wethouder Anke Klein alvast mocht proeven. De kaaswiel gaat nu weer terug naar het pakhuis om nog een paar maanden te liggen tot 2 juni 2022.

Het plein op de Kop van Lombok krijgt toch wel de naam Moskeeplein. Dat besluit het Utrechtse college in juni van 2011 definitief. In de maanden ervoor zorgt de nieuw bedachte naam voor kritiek.

Duizenden mensen waren zaterdagmiddag in Utrecht bij de demonstratie ‘Samen voor Nederland’ om onder meer tegen de coronamaatregelen te protesteren. De deelnemers verzamelden zich in Park Transwijk en liepen vanaf daar een route door de stad.