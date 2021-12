De week in beeld: bekijk hier het overzicht van de foto’s van afgelopen week

DUIC hecht veel waarde aan fotografie. Als het even kan maken wij zelf de beelden bij de onderwerpen waar we over schrijven. Dat lukt uiteraard niet altijd. Soms wordt daarom gebruikgemaakt van foto’s die aangeleverd worden of van bijvoorbeeld beelden van Het Utrechts Archief. Hieronder een overzicht van de foto’s van afgelopen week.

Op het standbeeld van Jan van Nassau op het Domplein in Utrecht was de tekst ‘ACAB’ geklad. Deze afkorting staat doorgaans voor ‘All Cops Are Bastards’.



De Sint-Gertrudiskerk, gelegen aan de Amaliadwarsstraat in de Utrechtse Rivierenwijk, staat te koop. De kerk werd ingewijd op de kerstnacht van 1924, nadat die in ongeveer een jaar tijd werd gebouwd. In 2018 kwam er na 94 jaar een einde aan de diensten in de Sint-Gertrudiskerk. Op 1 april 2018 vierden de Rooms-Katholieke kerkgangers er de Eerste Paasdag voor het laatst.

Van het materiaal dat vrijkomt tijdens de restauratie van de Domtoren wordt onder meer een spijtmuur en een sculptuur gemaakt. Deze initiatieven zijn namelijk de winnaars van de ideeënwedstrijd ‘Van Dom tot steengoed’ van Utrecht Marketing. Daarnaast krijgt een ander initiatief ook restmateriaal om er vervolgens een dildo van te maken.

De kapel van Kasteel de Haar in Utrecht is normaal gesproken gesloten voor publiek, maar in december wordt er een uitzondering gemaakt. Mensen met een toegangsticket tot het kasteel kunnen in die periode ook een kijkje nemen in het eeuwenoude bouwwerk.

De NS neemt afscheid van de allereerste Sprinter. Het Stadsgewestelijk Materieel (SGM), zoals de oudste Sprinter van de NS officieel heet, reed 46 jaar voor de NS maar wordt nu vervangen door nieuwere exemplaren. Een van de laatste SGMs verhuist naar het Spoorwegmuseum in Utrecht.