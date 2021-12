De week in beeld: bekijk hier het overzicht van de foto’s van afgelopen week

DUIC hecht veel waarde aan fotografie. Als het even kan maken wij zelf de beelden bij de onderwerpen waar we over schrijven. Dat lukt uiteraard niet altijd. Soms wordt daarom gebruikgemaakt van foto’s die aangeleverd worden of van bijvoorbeeld beelden van Het Utrechts Archief. Hieronder een overzicht van de foto’s van afgelopen week.

De politie heeft donderdagavond na een wilde achtervolging dwars door Utrecht twee verdachten aangehouden. Ze worden verdacht van een poging tot inbraak in een pand op de Cartesiusweg.

Zo’n 200 motorrijders reden zaterdagochtend verkleed als kerstman langs het Prinses Máxima Centrum (PMC) in Utrecht. Zij deden dit om de kinderen in het ziekenhuis een leuke ochtend te bezorgen en ook om geld op te halen voor het PMC.

In Star Lodge Hotels aan de Biltsestraatweg in Utrecht is normaal gesproken plek voor zo’n 160 hotelgasten, maar in de accommodatie worden straks zo’n 330 vluchtelingen opgevangen. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft de afgelopen periode dan ook hard gewerkt om de capaciteit van het hotel te verhogen.

Op de NPD-strook in de Utrechtse wijk Overvecht zijn dinsdag drie nieuwe woongebouwen opgeleverd. De drie gebouwen, die samen DeBuurt vormen, herbergen 343 energiezuinige huurwoningen van 40 tot 120 vierkante meter groot.