De week in beeld: bekijk hier het overzicht van de foto’s van afgelopen week

DUIC hecht veel waarde aan fotografie. Als het even kan maken wij zelf de beelden bij de onderwerpen waar we over schrijven. Dat lukt uiteraard niet altijd. Soms wordt daarom gebruikgemaakt van foto’s die aangeleverd worden of van bijvoorbeeld beelden van Het Utrechts Archief. Hieronder een overzicht van de foto’s van afgelopen week.

Al jaren is de modelspoorbaan in de etalage van IJzerwarenhandel Langerak aan de Burgemeester Reigerstraat in Utrecht een vast nummer in de decembermaand. Dit jaar heeft liedjesmaker en buurtbewoner Jeroen Schipper een lied geschreven voor de modeltreintjes.

Een boom die op de hoek van de Neude en de Potterstraat in Utrecht stond is in de nacht van woensdag op donderdag omgevallen. Het gevaarte is met wortel en al uit de grond gekomen. Hoe de boom kon omvallen is niet bekend. Er zijn geen gewonden gevallen. Wel zijn bewegwijzeringsbordjes en een verkeersbord beschadigd.

Mensen die over het Forum naar de tramhalte willen lopen kunnen nu gebruikmaken van de nieuwe doorgang tussen het Stadskantoor en het WTC.



In de rubriek Straatnamen bespraken we dit keer de Neude. “Het Utrechtse plein Neude dankt zijn nationale roem waarschijnlijk vooral aan het Monopoly-spel”, schreef taalpublicist Riemer Reinsma in 1999 in het tijdschrift Onze Taal.