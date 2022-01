De week in beeld: bekijk hier het overzicht van de foto’s van afgelopen week

DUIC hecht veel waarde aan fotografie. Als het even kan maken wij zelf de beelden bij de onderwerpen waar we over schrijven. Dat lukt uiteraard niet altijd. Soms wordt daarom gebruikgemaakt van foto’s die aangeleverd worden of van bijvoorbeeld beelden van Het Utrechts Archief. Hieronder een overzicht van de foto’s van afgelopen week.

Cabaretier Dolf Jansen heeft samen met de Stadsschouwburg een oudejaarsconference gemaakt over Utrecht. De voorstelling was vanaf 30 december te zien op het YouTube-kanaal van het theatergebouw.

Wethouder Maarten van Ooijen vertrekt bij de gemeente Utrecht en wordt staatssecretaris van Jeugdzorg en Preventie in het nieuwe kabinet Rutte IV. Dat is donderdagmiddag bekendgemaakt.

Het afgelopen decennium zijn veel horecazaken gestopt, van vertrouwde café’s tot ambitieuze restaurants. De meeste indruk maakte echter de sluiting van Broodje Ploff in 2017, een snackbar die iedereen kende. Wanneer was die zaak eigenlijk begonnen en wie was de naamgever?

Het is inmiddels 2022 en een deel van dit jaar zal in het teken staan van de 900ste verjaardag van Utrecht. Ter gelegenheid hiervan heeft burgemeester Sharon Dijksma zaterdagochtend de Utrecht900-vlag gehesen voor het Stadskantoor.