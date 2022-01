De week in beeld: bekijk hier het overzicht van de foto’s van afgelopen week

DUIC hecht veel waarde aan fotografie. Als het even kan maken wij zelf de beelden bij de onderwerpen waar we over schrijven. Dat lukt uiteraard niet altijd. Soms wordt daarom gebruikgemaakt van foto’s die aangeleverd worden of van bijvoorbeeld beelden van Het Utrechts Archief. Hieronder een overzicht van de foto’s van afgelopen week.

Een auto is dinsdagmiddag na een ongeval op de parallelweg van de Maliebaan op het dak beland. Er raakten twee mensen gewond.



In steeds meer Utrechtse wijken wordt de grijze vuilniszak op straat een zeldzaamheid. Door de overstap naar Het Nieuwe Inzamelen verdwijnt het afval in ondergrondse containers, die op willekeurige momenten worden geleegd. Fotograaf Jons Jeronimus reed mee tijdens de allerlaatste ophaaldag in de buurten rondom de Amsterdamsestraatweg.



Tientallen mensen waren vrijdagmiddag aanwezig om een laatste groet te brengen aan de bekende Utrechtse bakker Ralph Bond. De 52-jarige Utrechter was samen met Patty Smolders de drijvende kracht achter de bakkerij en patisserie Bond en Smolders op de Lijnmarkt. Hij overleed afgelopen weekend. Ralph was al langer ziek.

Handhavers van de gemeente Utrecht hebben zaterdag vier mondelinge en twee schriftelijke waarschuwingen gegeven aan horecaondernemers die besloten de deuren te openen. De ondernemers openden de deuren uit protest tegen de nieuwe coronamaatregelen die vandaag ingingen.