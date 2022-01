De week in beeld: bekijk hier het overzicht van de foto’s van afgelopen week

DUIC hecht veel waarde aan fotografie. Als het even kan maken wij zelf de beelden bij de onderwerpen waar we over schrijven. Dat lukt uiteraard niet altijd. Soms wordt daarom gebruikgemaakt van foto’s die aangeleverd worden of van bijvoorbeeld beelden van Het Utrechts Archief. Hieronder een overzicht van de foto’s van afgelopen week.

Het voortbestaan van de muurschildering van de Nederlandse tourwinnaars Jan Janssen en Joop Zoetemelk bij het Thomas à Kempisplantsoen staat op de tocht. Woningcorporaties Mitros en Portaal willen de bestaande woningen namelijk slopen en vervangen door nieuwbouw. De Utrechtse fractie van de SP wil dat het kunstwerk terugkeert naar de nieuwe wijk.

DUIC kreeg een paar weken geleden enigszins bezorgde vragen van een lezer over de staat van de City Bioscoop aan de Utrechtse Voorstraat. De oud-medewerker van de voormalige Wolff-bioscoop wilde weten: waarom is het gebouw nog steeds niet opgeknapt? Net als in 2015, toen de leden van vier Utrechtse politieke partijen vragen stelden over de staat van het monumentale pand. De gemeente gaf toe: er kan een slag gemaakt worden in het herstel van de monumentale kwaliteiten. Maar tot op heden is daarvan weinig te zien.



Verschillende culturele instellingen in Utrecht openden woensdag de deuren uit protest tegen de coronamaatregelen. De gemeente had vooraf aangegeven begrip te hebben voor de actie, maar ook op te treden. En dat is inmiddels ook bij een aantal plekken gebeurd.

Maarten van Ooijen heeft donderdagavond afscheid genomen van zijn functie als wethouder en van de Utrechtse gemeenteraad. Van Ooijen is vorige week beëdigd als staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en gaat zich bezighouden met onder meer jeugdzorg en preventie. Rachel Streefland vervangt Van Ooijen als wethouder in Utrecht.