De week in beeld: bekijk hier het overzicht van de foto’s van afgelopen week

DUIC hecht veel waarde aan fotografie. Als het even kan maken wij zelf de beelden bij de onderwerpen waar we over schrijven. Dat lukt uiteraard niet altijd. Soms wordt daarom gebruikgemaakt van foto’s die aangeleverd worden of van bijvoorbeeld beelden van Het Utrechts Archief. Hieronder een overzicht van de foto’s van afgelopen week.

De Utrechtse horeca is sinds woensdagochtend weer open. Sommigen maakten daar direct gebruik van door bij één van de zaken een kop koffie te drinken.

De Utrechtse bioloog Luc Hoogenstein heeft woensdag het eerste exemplaar van het nieuwe boek DUIC in 2021 in ontvangst genomen. Luc deed met name in de coronaperiode bijzondere ontdekkingen rond zijn huis in Lunetten en wij hebben daar dan ook meerdere malen aandacht aan besteed.

Tienduizenden kilo’s metaal in beweging gezet door mankracht en lichaamsgewicht aan touwen. Een luide boodschap, oorverdovend eerbetoon, sfeermaker, herkenningspunt, symbool en bron van troost en trots. Donderdag luidde er een klok als afscheid van een Utrechtse beeldhouwer, Theo van de Vathorst.

Op de muurschildering van Jan Janssen en Joop Zoetemelk was al te zien dat ze ooit de Tour de France hebben gewonnen, maar vrijdag zijn daar hun Vuelta-overwinningen aan toegevoegd. Dit is gedaan omdat de Spaanse wielerronde in augustus in Utrecht start en de renners ook langs dit kunstwerk rijden.

De bouw van het nieuwe Slachtstraat Filmtheater is nog in volle gang, maar zaterdag kreeg een aantal journalisten al een rondleiding door de monumentale panden. Initiatiefnemer Jos Stelling en Suzan te Brake van het Utrechts Monumenten Fonds vertelden hoe het er straks uit komt te zien.