De week in beeld: bekijk hier het overzicht van de foto’s van afgelopen week

DUIC hecht veel waarde aan fotografie. Als het even kan maken wij zelf de beelden bij de onderwerpen waar we over schrijven. Dat lukt uiteraard niet altijd. Soms wordt daarom gebruikgemaakt van foto’s die aangeleverd worden of van bijvoorbeeld beelden van Het Utrechts Archief. Hieronder een overzicht van de foto’s van afgelopen week.

Verscholen tussen het groen op een oud braakliggend terrein wonen in Hoograven ongeveer vijftien mensen. In caravans, campers en zelfgebouwde huisjes wonen ze gezamenlijk en zorgen ze volledig voor hun eigen voorzieningen. Stadsnomaden worden ze genoemd, en terwijl andere gemeentes in Nederland beleid hebben voor deze manier van wonen is dat in Utrecht nog niet het geval. DUIC bracht een bezoek aan deze mensen.



Het bos- en weilandgebied tussen de Vecht en de 2e Polderweg in Utrecht moet anders worden ingericht. De gemeente wil het gebied toegankelijker maken door bijvoorbeeld meer wandelpaden aan te leggen, waardoor er extra openbaar groen ontstaat in de groeiende stad. Het plan voor Landschapspark Oud Zuilen staat nog in de kinderschoenen en het is de bedoeling dat omwonenden en andere belanghebbenden met ideeën komen over de invulling.

De Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma was vrijdag in de Centrale Bibliotheek om haar jongste dochter lid te laten worden. Het was de aftrap van de nieuwste campagne om meer kinderen boeken te laten lezen.

De Utrechter Maarten Jan Sluimers stapte drie jaar geleden in Oudwijk op zijn Transalp en vertrok richting Mongolië, een reis van 20.000 kilometer. Achteraf kreeg Maarten Jan pas het idee om zijn verhalen op te schrijven. Hij had immers genoeg om over te vertellen. “Er was niks wat me echt kon voorbereiden op deze reis.”