De week in beeld: bekijk hier het overzicht van de foto’s van afgelopen week

DUIC hecht veel waarde aan fotografie. Als het even kan maken wij zelf de beelden bij de onderwerpen waar we over schrijven. Dat lukt uiteraard niet altijd. Soms wordt daarom gebruikgemaakt van foto’s die aangeleverd worden of van bijvoorbeeld beelden van Het Utrechts Archief. Hieronder een overzicht van de foto’s van afgelopen week.

De rechtbank in Utrecht werd vrijdagochtend bewaakt door zwaarbewapende agenten. De beveiliging was volgens de rechtbank nodig vanwege een lopende strafzaak waar bijeenkomsten voor zijn, mogelijk ging het om getuigenverhoren.

Het Moxy-hotel aan de Helling in Utrecht heeft woensdag de deuren geopend. Een aantal voorzieningen, zoals het terras, de werkplekken en de horeca zijn voor iedereen toegankelijk. De eerste gasten die ook overnachten in het hotel arriveerden een dag later.

Boven Utrecht vloog donderdagmiddag een vliegtuigje met een opvallende banner. Via sociale media lieten tientallen Utrechters weten het reclamevliegtuig met de tekst ‘9 miljoen!! Bedankt Sywert’ te hebben gezien.

De voormalige studentenwoningen aan de Archimedeslaan in Utrecht werden vorige week gekraakt. Afgelopen zondag heeft de politie het pand ontruimd. Er zijn in totaal zes mensen gearresteerd.



In een woning op de zevende verdieping van een flat aan de Rooseveltlaan in Kanaleneiland is dinsdagavond brand uitgebroken. De brand was uitslaand en woedde op de zevende verdieping aan de achterzijde van de flat.



De grootschalige Utrecht Canal Pride die zaterdag eigenlijk op de agenda stond kon vanwege de coronamaatregelen niet doorgaan. In plaats daarvan werd een kleinschalige tocht over de singel en Oudegracht georganiseerd en die was minstens net zo indrukwekkend.