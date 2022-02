De week in beeld: bekijk hier het overzicht van de foto’s van afgelopen week

DUIC hecht veel waarde aan fotografie. Als het even kan maken wij zelf de beelden bij de onderwerpen waar we over schrijven. Dat lukt uiteraard niet altijd. Soms wordt daarom gebruikgemaakt van foto’s die aangeleverd worden of van bijvoorbeeld beelden van Het Utrechts Archief. Hieronder een overzicht van de foto’s van afgelopen week.

Op de Uithoflijn konden maandag tijdelijk geen trams rijden vanwege een aanrijding tussen een tram en een bus op de Heidelberglaan. Het tramverkeer lag stil, zowel in de richting van Utrecht Science Park als de richting van Utrecht Centraal.

Enkele tientallen aanhangers van University Rebellion Utrecht en Extinction Rebellion hielden maandag een demonstratie voor het Bestuursgebouw van de Universiteit Utrecht. De studentenactivisten willen dat de universiteit de noodtoestand uitroept rondom de klimaatcrisis, terwijl de instelling daar nog niet over uit is.



Toen de Utrechtse theatermaker Oscar Kocken twee jaar geleden door Utrecht wandelde, kwam hij tot zijn verbazing een omleidingsbord tegen met daarop de letter X. Voor hem een opvallend gezicht, dus maakte hij er een foto van. Zo begon Kocken aan een uniek coronaproject.

Het lijkt alweer lang geleden dat Jan van Zanen Utrecht inruilde voor Den Haag. Wie toch nog een keer naar de oud-burgemeester wil kijken kan nu terecht in het stadhuis. Daar hangen namelijk tal van portretten die een poosje geleden door allerlei kunstenaars zijn gemaakt. In Utrecht is het namelijk sinds 1903 goed gebruik dat er een portret wordt gemaakt van de vertrekkend burgemeester. Uiteindelijk werd Nico Heilijgers gekozen voor het definitieve portret.

