De week in beeld: bekijk hier het overzicht van de foto’s van afgelopen week

Hieronder een overzicht van de foto's van afgelopen week.

Normaal gesproken bleven de kamers van het Châtelet van Kasteel de Haar gesloten voor publiek, maar sinds vrijdag zijn de deuren van dit privéverblijf tijdelijk geopend. Het imposante gebouw is onlangs grondig gerestaureerd en dient nog steeds als onderkomen voor de familie Van Zuylen van Nijevelt.

Als griffier is Merel van Hall het eerste aanspreekpunt voor de Utrechtse raadsleden. Ze is er voor al hun vragen, woont alle raadsvergaderingen bij en zorgt dat alles daar soepel verloopt. Verder geeft ze leiding aan haar eigen team: de griffiemedewerkers. In 2015 maakte ze als griffier de overstap van Dordrecht naar Utrecht. Met de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur, vroegen we Merel wat ze als griffier precies doet en wat haar lievelingsplek is in Utrecht.

De gemeente Utrecht gaat de flitsbezorgers in de stad aan banden leggen. De gemeenteraad heeft tijdens een geheime vergadering een zogenoemd voorbereidingsbesluit genomen. In Utrecht zijn flitsbezorgbedrijven zonder vergunning daardoor voortaan niet meer welkom in panden in woon- of winkelbuurten. Daarmee wil Utrecht de overlast door flitsbezorgers inperken.

De voormalige burgemeester van Utrecht, Jan van Zanen, heeft donderdag zijn eigen portret onthuld in het stadhuis. Sinds 1903 is het gebruikelijk in Utrecht dat de burgemeester na beëindiging van zijn of haar termijn geportretteerd wordt.



