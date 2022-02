De week in beeld: bekijk hier het overzicht van de foto’s van afgelopen week

DUIC hecht veel waarde aan fotografie. Als het even kan maken wij zelf de beelden bij de onderwerpen waar we over schrijven. Dat lukt uiteraard niet altijd. Soms wordt daarom gebruikgemaakt van foto’s die aangeleverd worden of van bijvoorbeeld beelden van Het Utrechts Archief. Hieronder een overzicht van de foto’s van afgelopen week.

Twee historisch onderzoekers uit Utrecht hebben de naam van een meisje op een tachtig jaar oude foto achterhaald. Fotograaf Nico Jesse zette in 1942 een drietal Joodse meisjes op de foto. De tweelingzusjes Sophie en Hadassa Wijzenbeek staan aan weerszijden van hun vriendinnetje. Ook haar naam is nu bekend: Lies Simons.

Afgelopen week werd bekend dat Anne Broeksma, lid van het Utrechts Stadsdichtersgilde, vanaf 5 maart verder schrijft aan De Letters van Utrecht. Haar voorganger, Vicky Francken, zette dit weekend letterlijk een punt achter haar bijdrage.

De Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma heeft woensdag in de Janskerk excuses aangeboden voor de rol van het stadsbestuur in het slavernijverleden. Ook kondigde ze aan dat het huidige bestuur wil zorgen voor meer bewustzijn over het slavernijverleden binnen de stad, en komt daarom met een speciale subsidieregeling.



In het stadhuis werd door Utrechtse ouderenorganisaties een debat georganiseerd, speciaal voor 65-plussers. Het doel was om die groep de kans te geven om zich goed te informeren. Zo kunnen ook de ouderen op 16 maart een bewuste stem uitbrengen. “Ik vraag me af of ze weten wat er speelt.”

Het stadhuis in Utrecht werd donderdagavond blauw-geel verlicht. Ook hing de vlag halfstok. Utrecht wilde daarmee steun betuigen aan het Oekraïense volk.

Wil jij DUIC steunen en een prachtig boek met de beste fotografie en verhalen van Utrecht in 2021 ontvangen? Voor 24,95 euro is DUIC in 2021 te bestellen en daarmee steun je direct onze journalistieke werkzaamheden.