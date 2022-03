De week in beeld: bekijk hier het overzicht van de foto’s van afgelopen week

DUIC hecht veel waarde aan fotografie. Als het even kan maken wij zelf de beelden bij de onderwerpen waar we over schrijven. Dat lukt uiteraard niet altijd. Soms wordt daarom gebruikgemaakt van foto’s die aangeleverd worden of van bijvoorbeeld beelden van Het Utrechts Archief. Hieronder een overzicht van de foto’s van afgelopen week.

De Utrechtse kunstenaar Leon Keer is met een muurschildering in Frankrijk de winnaar geworden van de Golden Street Art 2021-award. De prijsuitreiking wordt al jaren georganiseerd door een Franse website die muurschilderingen in het land verzamelt.

In de Domkerk was op woensdag een speciale dienst voor vrede in Oekraïne gehouden. Een kleine tweehonderd mensen zijn bijeengekomen om te bidden voor vrede hun gevoelens een plek te geven. Minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra en de Oekraïense ambassadeur Maksym Kononenko waren aanwezig, zij arriveerden samen met de Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma.

Bijna tien jaar geleden begonnen de broers Richard en Marcel Onderstal hun winkel in Utrecht. Hun cadeaucollectie bestaat uit meer dan honderd verschillende merken van over de hele wereld. Het idee is dan ook dat je er voor iedereen een origineel presentje kan vinden. Richard en Marcel kopen alleen spullen in die ze zelf leuk vinden en doen daarvoor onder meer inspiratie op in Parijs. DUIC ging op de Lijnmarkt langs bij de cadeauwinkel met drie verdiepingen.