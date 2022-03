De week in beeld: bekijk hier het overzicht van de foto’s van afgelopen week

DUIC hecht veel waarde aan fotografie. Als het even kan maken wij zelf de beelden bij de onderwerpen waar we over schrijven. Dat lukt uiteraard niet altijd. Soms wordt daarom gebruikgemaakt van foto’s die aangeleverd worden of van bijvoorbeeld beelden van Het Utrechts Archief. Hieronder een overzicht van de foto’s van afgelopen week.

Waar mensen zijn, is afval. Dat kan in een drukke en oude stad als Utrecht wel eens voor gedoe zorgen. Ondernemers in de binnenstad hebben vaak maar beperkt de ruimte voor containers en de grotere vuilniswagens kunnen delen van het het kwetsbare wervengebied niet meer in vanwege hun gewicht. Voor de bedrijven en inwoners aan de Utrechtse werven is er een kortere route: via het water. Daar komt dagelijks de ecoboot langs voor het ophalen van het vuilnis.

De Utrechtse Jaarbeurs werd afgelopen week gereedgemaakt voor de tijdelijke opvang van met name Oekraïense vluchtelingen. Er komen 300 tot 500 veldbedden. Het is de bedoeling dat vluchtelingen zo snel mogelijk naar een opvang voor langere tijd gaan, waar een hogere kwaliteit van faciliteiten aangeboden kan worden.

Op meerdere plekken in de stad hebben Utrechters uit solidariteit met Oekraïne de blauw-gele vlag van het land opgehangen. Sinds Rusland eind februari op grote schaal het Oost-Europese is binnengevallen kom je de Oekraïense vlag steeds vaker tegen in de stad.

De grote brand die woensdag aan de Atoomweg in Lage Weide woedde, heeft het pand van leverancier van bakkerij- en horeca-apparatuur Kroon volledig verwoest. De brand werd om 13.00 uur gemeld bij de alarmcentrale, waarna al snel werd opgeschaald naar ‘grote brand’. Meerdere brandweereenheden rukten uit.

De nieuwe skatebaan in het Willem Alexanderpark is afgelopen week officieel geopend. Skaten is in Utrecht al jaren aan een opmars bezig, en de skateboarders, bmx’ers en steppers weten het nieuwe park goed te vinden. Hier en daar klonk nog een kleine klacht over los zand waar de skateboarders over uitgleden, maar dat mocht de pret niet drukken.



Wie zaterdagmiddag in het centrum van Utrecht was, kon het niet zijn ontgaan dat het verkiezingstijd is. Verspreid over stad spraken aanhangers van verschillende politieke partijen voorbijgangers aan of deelden ze pamfletten uit. Ook kwam Sigrid Kaag, vicepremier, minister van Financiën en partijleider van D66 naar Utrecht.

Dertien Utrechtse jongeren kregen zaterdag uit handen van wethouder Eelco Eerenberg een zogenoemd jeugdlintje. Net zoals bij de reguliere lintjes is deze onderscheiding een teken van waardering voor personen die zich hebben ingezet voor de samenleving, maar in dit geval ging het specifiek om jongeren.

