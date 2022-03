De week in beeld: bekijk hier het overzicht van de foto’s van afgelopen week

DUIC hecht veel waarde aan fotografie. Als het even kan maken wij zelf de beelden bij de onderwerpen waar we over schrijven. Dat lukt uiteraard niet altijd. Soms wordt daarom gebruikgemaakt van foto’s die aangeleverd worden of van bijvoorbeeld beelden van Het Utrechts Archief. Hieronder een overzicht van de foto’s van afgelopen week.

Woensdag 16 maart mocht Nederland weer naar de stembus. DUIC hield op die dag een liveblog bij waarin alle ontwikkelingen rondom de Utrechtse gemeenteraadsverkiezingen 2022 te volgen waren.



Op het 24 Oktoberplein in Utrecht werd vrijdagochtend de tramaanslag herdacht. Op 18 maart 2019 vielen bij de aanslag vier doden en raakten zes mensen gewond. De afgelopen twee jaar was de herdenking van de aanslag kleinschalig vanwege corona, maar dit jaar konden er meer mensen bij aanwezig zijn.

Het ontwerpbestemmingsplan Lombokplein ligt vanaf afgelopen week ter inzage. Op en rondom het Westplein moet meer groen, meer water en meer ruimte voor voetgangers en fietsers komen. De Leidse Rijn wordt doorgetrokken en dat betekent: nieuwe bruggen. Het Utrechtse ontwerpbureau studioSK maakt het ontwerp voor twee nieuwe bruggen. In totaal komen er drie.

