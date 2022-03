De week in beeld: bekijk hier het overzicht van de foto’s van afgelopen week

DUIC hecht veel waarde aan fotografie. Als het even kan maken wij zelf de beelden bij de onderwerpen waar we over schrijven. Dat lukt uiteraard niet altijd. Soms wordt daarom gebruikgemaakt van foto’s die aangeleverd worden of van bijvoorbeeld beelden van Het Utrechts Archief. Hieronder een overzicht van de foto’s van afgelopen week.

De mandarijn die eerder van de gevel van de Albert Heijn aan de Amsterdamsestraatweg verdween, is weer opgedoken in Utrecht. Kunstenaar JanIsDeMan vindt namelijk dat het stuk fruit ‘bestaansrecht’ heeft.

Het Universiteitsmuseum Utrecht is tijdelijk dicht, allemaal voor een flinke opknapbeurt. Na de grootschalige verbouwing is het tijd voor de herinrichting. Vijf nieuwe tentoonstellingen zijn in de maak, allemaal met veel interactieve onderdelen. Wat komt er allemaal kijken bij het ontwikkelen van zo’n tentoonstelling? Het museum lichtte een tipje van de sluier op.

De singel van Utrecht heeft er een bijzonder ‘hotel’ bijgekregen. Op maandag bouwde Reef Systems een kunstmatig rif onder het wateroppervlak, ter hoogte van het Geertebolwerk.

D66-wethouder Klaas Verschuure neemt na de komende formatie afscheid van de Utrechtse politiek. Dat maakte hij vrijdagavond bekend via een persbericht. Na een politieke loopbaan van maar liefst zestien jaar zal Verschuure de komende collegeperiode dus niet meer terugkomen als wethouder.

