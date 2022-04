De week in beeld: bekijk hier het overzicht van de foto’s van afgelopen week

DUIC hecht veel waarde aan fotografie. Als het even kan maken wij zelf de beelden bij de onderwerpen waar we over schrijven. Dat lukt uiteraard niet altijd. Soms wordt daarom gebruikgemaakt van foto’s die aangeleverd worden of van bijvoorbeeld beelden van Het Utrechts Archief. Hieronder een overzicht van de foto’s van afgelopen week.

Seawharma, flammkuchen met oesterblad, zeewierbitterballen, Yellowtail sashimi… Je komt het niet dagelijks tegen in de Utrechtse horeca, maar het staat wel allemaal op de menukaart van de nieuw geopende horecazaak Blue Bar 1. Ron Okhuijsen en Katy Elst – ook de eigenaren van Restaurant Goesting – openden eind februari na een fikse verbouwing de deuren van deze foodbar in de Donkere Gaard in hartje Utrecht.

Matrassen, bedframes, handdoeken en lakens werden maandagavond afgeleverd bij het voormalige Holland Casino in Utrecht. Het gebouw is in allerijl omgebouwd tot een crisisopvang voor asielzoekers. Vanavond komen nog de eerste mensen uit Ter Apel aan.

De bewoners van de Wilhelminawerf in de Merwedekanaalzone kunnen binnenkort hun bootje in de gloednieuwe haven voor de deur leggen. Het enige dat nog ontbreekt is een verbinding met het naastgelegen Merwedekanaal.

De nieuwe gemeenteraad van Utrecht werd woensdag geïnstalleerd. De gekozen raadsleden werden beëdigd door burgemeester Sharon Dijksma en zijn begonnen met het bekleden van hun functie als raadslid.

De snelweg A27 bij Utrecht was zaterdagochtend dicht voor politieonderzoek. Na een achtervolging vanochtend vroeg is ter hoogte van knooppunt Lunetten een zwarte Audi tot stoppen gebracht. Later werden er explosieven gevonden in de auto.

