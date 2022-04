De week in beeld: bekijk hier het overzicht van de foto’s van afgelopen week

DUIC hecht veel waarde aan fotografie. Als het even kan maken wij zelf de beelden bij de onderwerpen waar we over schrijven. Dat lukt uiteraard niet altijd. Soms wordt daarom gebruikgemaakt van foto’s die aangeleverd worden of van bijvoorbeeld beelden van Het Utrechts Archief. Hieronder een overzicht van de foto’s van afgelopen week.

Triton voer zondag tijdens de Varsity mee met de Oude Vier, maar de roeiers van de Utrechtse vereniging wisten de finish niet als eerst te passeren. De Amsterdammers van roeivereniging Nereus gingen er met de winst vandoor.

Het was erg spannend voor Mischa toen hij maandagochtend 28 maart voor het eerst bij zijn nieuwe school in Utrecht aankwam. Zes weken geleden ging hij nog naar de klas in de Oekraïense hoofdstad Kyiv. Nadat de oorlog uitbrak vluchtte hij samen met zijn moeder het land uit.



Jonge Utrechtse theatermakers zijn op zoek naar mensen die in Utrecht de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt. Op basis van deze verhalen willen zij voorstellingen maken die op 4 mei te zien zijn in de bibliotheek op de Neude.

Het beeld van Herman Berkien op het Ledig Erf in Utrecht was afgelopen week omgevallen. De beschadigingen van de sokkel wijzen erop dat het beeld omver is gereden. De gemeente heeft het kenteken van het voertuig dat daar mogelijk verantwoordelijk voor is en gaat aangifte doen.

Op een hoekpand aan de Jutfaseweg heeft de Utrechtse Jan Heinsbroek, beter bekend als JanIsDeMan, een nieuwe muurschildering gemaakt. Op het werk is het Rietveldhuis te zien, maar wel met wat aanpassingen.

Zo’n 13 bewoners van de Jan Haringstraat in Utrecht hebben de handen ineengeslagen om hun omgeving groener te maken. Zaterdag gingen zij aan de slag en legden de bewoners in de hele straat geveltuintjes aan.

Tientallen Oekraïense kinderen, volwassenen en ouderen die hun land zijn ontvlucht demonstreerden zaterdagmiddag op het Jaarbeursplein in Utrecht. Tijdens het protest werden onder meer de vele slachtoffers herdacht die zijn gevallen sinds Rusland het Oost-Europese land is binnengetrokken.

