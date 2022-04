De week in beeld: bekijk hier het overzicht van de foto’s van afgelopen week

DUIC hecht veel waarde aan fotografie. Als het even kan maken wij zelf de beelden bij de onderwerpen waar we over schrijven. Dat lukt uiteraard niet altijd. Soms wordt daarom gebruikgemaakt van foto’s die aangeleverd worden of van bijvoorbeeld beelden van Het Utrechts Archief. Hieronder een overzicht van de foto’s van afgelopen week.

Rennen, ontdekken, foto’s maken en plezier hebben; daar draaide het met name om tijdens de KLM Urban Trail. De deelnemers van dit hardloopevenement liepen maandagochtend door allerlei gebouwen en bijzondere plekken in en nabij de Utrechtse binnenstad.

Medewerkers van Rijkswaterstaat en de Utrechtse dierenambulance hebben afgelopen week een ganzenkuikentje uit een benarde situatie gehaald. Het dier liep namelijk in de middenberm van de A27.

Ook tijdens de laatste rondleiding door het Utrechtse wervengebied werd door medewerkers van de gemeente benadrukt dat het herstel complex is en dat veel zaken niet te agenderen zijn. Desalniettemin is er de afgelopen tijd veel veranderd in de werkwijze.

Om ervoor te zorgen dat de ploegenpresentaties tijdens de Vuelta in Utrecht soepel verlopen, was er woensdag alvast een generale repetitie. Jeugdrenners van wielervereniging Stadion doorliepen daarom alvast het programma dat de professionals ook doorlopen in augustus.

Op de dag dat Truus van Lier haar 101ste verjaardag zou vieren werd het standbeeld van de Utrechtse verzetsvrouw onthuld in het Zocherpark. Veel mensen waren bij de onthulling, onder meer enkele familieleden, kunstenaar Joyce Overheul en wethouder Anke Klein.