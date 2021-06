De week in beeld: bekijk hier het overzicht van de foto’s van afgelopen week

DUIC hecht veel waarde aan fotografie. Als het even kan maken wij zelf de beelden bij de onderwerpen waar we over schrijven. Dat lukt uiteraard niet altijd. Soms wordt daarom gebruikgemaakt van foto’s die aangeleverd worden of van bijvoorbeeld beelden van Het Utrechts Archief. Hieronder een overzicht van de foto’s van afgelopen week.

Utrecht heeft sinds vrijdag een 570 meter lang regenboogfietspad. Volgens de student en initiatiefnemer Elias van Mourik (22) is dit de langste in zijn soort.

De gemeente Utrecht werkt drie keer per dag aan het schoonhouden van de Utrechtse parken, maar alsnog blijft het regelmatig een rommeltje. Advocatenkantoor Wijn & Stael zag dat ook dit jaar weer gebeuren en besloot te gaan helpen met opruimen.

De eerste elektriciteitskastjes in de stad zijn afgelopen week beschilderd door Utrechtse kunstenaars. Dat deden ze voor het project ‘Van Kastje tot Canvasje’, bedacht door het Utrechtse platform Thirty030. Zo wil het platform de kastjes er niet alleen mooier uit laten zien, maar ook een podium geven aan lokale kunstenaars.

Tijdens de aanleg van een nieuw riool in de buurt Rotsoord is een baksteenoven uit de middeleeuwen ontdekt. De vondst is bijzonder omdat voor het eerst in Utrecht ook ongebakken stenen van klei bewaard zijn gebleven.

Burgemeester Sharon Dijksma heeft afgelopen week de eerste Fietsburgemeester van Utrecht beëdigd. Jelle Bakker gaat zich de komende twee jaar inzetten om van Utrecht een ‘nog betere, veiligere en inclusievere fietsstad’ te maken.

Het was woensdag op de kop af 10 jaar geleden dat DUIC van start ging met actueel nieuws over de stad Utrecht. Een cadeau van ons aan Utrechtse inwoners en ondernemers. Vanaf 1 juli komt de DUIC krant ook elke week uit, maar we willen nog meer. Daarom zijn we een crowdfunding voor onze nieuwe DUIC-app gestart.