De week in beeld: bekijk hier het overzicht van de foto’s van afgelopen week

DUIC hecht veel waarde aan fotografie. Als het even kan maken wij zelf de beelden bij de onderwerpen waar we over schrijven. Dat lukt uiteraard niet altijd. Soms wordt daarom gebruikgemaakt van foto’s die aangeleverd worden of van bijvoorbeeld beelden van Het Utrechts Archief. Hieronder een overzicht van de foto’s van afgelopen week.

Diep in de archieven van de Universiteit Utrecht liggen tal van bijzondere glasdia’s van honden die ondertussen al lang overleden zijn. Heinrich Jacob ging in 1911 aan de slag in Utrecht om studenten te onderwijzen in Diergeneeskunde. Bijzonder was dat hij foto’s maakte van zijn patiënten. Het waren de begindagen van de fototechniek. Nog steeds speelt fotografie een belangrijke rol bij Diergeneeskunde en tegenwoordig is Bas Niemans verantwoordelijk voor het in beeld brengen van de patiënten, maar zijn werk is een stuk breder.

Sinds 2014 viert Nederland Koningsdag, maar in de decennia daarvoor werd het feest nog Koninginnedag genoemd. Ook in Utrecht wordt er altijd groots uitgepakt op deze nationale feestdag. Op 30 april 1999 bezocht toenmalig Koningin Beatrix nog de stad en in 1945 was dat prinses Juliana.

Koningsdag in Utrecht was vanouds gezellig. Tienduizenden mensen kwamen naar de binnenstad voor de vrijmarkt, de horeca of een van de vele podia. De gemeente Utrecht is tevreden met het verloop. “De sfeer was goed en iedereen was duidelijk blij dat er weer een feestje te vieren was.”

De bewegwijzering bij de uitgangen van de fietsenstalling onder het Stationsplein bij Utrecht Centraal was kapot, werd hersteld en ging binnen de kortste keren weer kapot. Dat merkte een attente DUIC-lezer op. NS zegt de bewegwijzering te gaan herstellen, al is het nog niet duidelijk wanneer dat gaat gebeuren.

Omwonenden van een speeltuin in de binnenstad van Utrecht hadden maandagochtend de weg geblokkeerd om de sloop van de speelplek tegen te houden. De actie was een succes voor de actievoerders, de werklui gingen onverrichter zake weer weg. Het is nu afwachten wat de gemeente Utrecht gaat doen.