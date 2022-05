De week in beeld: bekijk hier het overzicht van de foto’s van afgelopen week

DUIC hecht veel waarde aan fotografie. Als het even kan maken wij zelf de beelden bij de onderwerpen waar we over schrijven. Dat lukt uiteraard niet altijd. Soms wordt daarom gebruikgemaakt van foto’s die aangeleverd worden of van bijvoorbeeld beelden van Het Utrechts Archief. Hieronder een overzicht van de foto’s van afgelopen week.

Duizenden mensen gingen zondag op de Dag van de Arbeid in Utrecht de straat op om te demonstreren. Zo was er een groot protest van FNV dat eindigde in het Julianapark en een kleinere demonstratie die af werd gesloten in het Griftpark.

Een bijna 70 jaar oud kunstwerk dat ooit op het Herderplein in Utrecht lag, wordt momenteel nieuw leven ingeblazen. Het gaat om een grote zwart-wit tekening van kunstenaar Jan Boon die het hele speelveld beslaat.

Bij het Monument voor Gevallen Spoorwegpersoneel in het Moreelsepark in Utrecht was woensdagmiddag de jaarlijkse 4 mei-herdenking. Tijdens deze plechtigheid werden de 477 spoorwegmedewerkers herdacht die tijdens de Tweede Wereldoorlog bij het uitoefenen van hun werk om het leven kwamen.

Honderden mensen kwamen woensdagavond tijdens de dodenherdenking samen op het Domplein om stil te staan bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, van oorlogssituaties en van vredesoperaties daarna. Na twee jaar kon het publiek woensdag weer massaal aanwezig zijn.

Het Bevrijdingsfestival Utrecht heeft 37.000 bezoekers naar Park Transwijk getrokken. Na twee jaar afwezigheid was het donderdagmiddag al gauw druk in het park. Duizenden mensen waren vroeg in de middag ter plekke om te genieten van de muziek en de sfeer.

In 2014 werd de onderdoorgang van de Gasthuismolenbrug in Utrecht uitgeroepen tot een van de ‘engste fietstunnels van Nederland’, maar daar is allang geen sprake meer van. Sinds 2019 maakt een groep omwonenden iedere vier weken de brug schoon.



De bevrijding van Utrecht werd zaterdagavond gevierd bij het Polar Bear Monument in het Hogelandsepark. Ruim honderd mensen waren hierbij aanwezig.