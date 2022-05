De week in beeld: bekijk hier het overzicht van de foto’s van afgelopen week

DUIC hecht veel waarde aan fotografie. Als het even kan maken wij zelf de beelden bij de onderwerpen waar we over schrijven. Dat lukt uiteraard niet altijd. Soms wordt daarom gebruikgemaakt van foto’s die aangeleverd worden of van bijvoorbeeld beelden van Het Utrechts Archief. Hieronder een overzicht van de foto’s van afgelopen week.

Op verschillende iconische plekken in Utrecht zijn 250 mensen in adamskostuum op de foto gezet. Fotograaf Tom Durden maakte al vaker dronefoto’s van naakte mensen en leidde ook het project Dronude in Utrecht. Op 13 mei opende de fototentoonstelling in de Stadsschouwburg.

De voormalige Wagenmakerij aan de 2de Daalsedijk 6, dat midden in de te ontwikkelen stadswijk Wisselspoor komt te liggen, is in de verhuur gegaan. De eigenaar van de grond is NS en die wil van de Wagenmakerij een nieuwe hotspot voor creatieve ondernemers maken.

De opnieuw ingerichte Pandhof Sinte Marie in Utrecht is dinsdag in aanwezigheid van vele belangstellenden feestelijk geopend. Daarnaast kregen de vier initiatiefnemers van het project uit handen van wethouder Anke Klein een stedelijke onderscheiding.

Met een theatrale voorstelling werden woensdagochtend de handtekeningen gezet waarmee de ontwikkeling van cultuurhart Berlijnplein in Utrecht mogelijk gaat worden. De raad besloot vorig jaar om 45,2 miljoen euro vrij te maken en nu kan er echt begonnen worden met het ontwerp.

Twintig panelen van Pride Photo tentoonstelling zijn vanaf vrijdagochtend te zien op het Jaarbeursplein. De foto’s zijn weer hersteld nadat ze op 4 mei in Vlissingen waren beschadigd met rode en groene bekladdingen. De reizende openluchttentoonstelling is tot 10 juni gratis te zien in Utrecht.

De reconstructie van de Stadskraan is zaterdagmiddag aangekomen op de eindbestemming bij de Monicabrug in Utrecht. Vele Utrechters volgden de reis van het 30 ton zware gevaarte op de voet.