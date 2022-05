De week in beeld: bekijk hier het overzicht van de foto’s van afgelopen week

DUIC hecht veel waarde aan fotografie. Als het even kan maken wij zelf de beelden bij de onderwerpen waar we over schrijven. Dat lukt uiteraard niet altijd. Soms wordt daarom gebruikgemaakt van foto’s die aangeleverd worden of van bijvoorbeeld beelden van Het Utrechts Archief. Hieronder een overzicht van de foto’s van afgelopen week.

De Sportcampus in Leidsche Rijn wordt volgens de gemeente Utrecht het eerste grote bestaande gebouw in Nederland dat volledig aardgasvrij en energieneutraal is, zonder dat het netwerk overbelast raakt. Het gebouw krijgt daarnaast drie waterbuffers die zonne-energie opslaan en werken als batterij.

The NarcoSexuals, het nieuwste werk van de Utrechtse beeldend kunstenaar en theatermaker Dries Verhoeven, is op donderdag 12 mei in première gegaan. In dit stuk verkent Verhoeven de ins en outs van seksueel drugsgebruik, een fenomeen dat onder homomannen populairder wordt.



De Biltsestraatweg in Utrecht was in beide richtingen afgesloten na een botsing tussen een personenauto en een stadsbus. Verschillende hulpdiensten en een traumahelikopter werden opgeroepen. De traumahelikopter landde uiteindelijk niet.

Op de Wenenpromenade in Leidsche Rijn Centrum zit inmiddels al ruim tweeënhalf jaar een pop-up winkel. De insteek was om er drie maanden te zitten, maar doordat er geen nieuwe huurder was kon Pop-up Gaard blijven. Sinds een paar weken is de winkel verhuisd: naar de overkant van hun oude pand.