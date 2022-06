De week in beeld: bekijk hier het overzicht van de foto’s van afgelopen week

DUIC hecht veel waarde aan fotografie. Als het even kan maken wij zelf de beelden bij de onderwerpen waar we over schrijven. Dat lukt uiteraard niet altijd. Soms wordt daarom gebruikgemaakt van foto’s die aangeleverd worden of van bijvoorbeeld beelden van Het Utrechts Archief. Hieronder een overzicht van de foto’s van afgelopen week.

Het schilderij De Vaandeldrager van Rembrandt hangt momenteel in het Centraal Museum in Utrecht. Het doek is onderdeel van de tentoonstelling De Gezonde Stad en is vanaf donderdag 2 juni te bewonderen.

Na enkele weken van onderhandelingen was het woensdag 1 juni zover, de plannen voor Utrecht voor de komende vier jaar zijn gepresenteerd.



De aftrap van de viering van Utrecht 900 jaar is begonnen en daarvoor tourde rapper Duimalot donderdag door verschillende wijken in de stad. Hij had een lied uitgebracht ter ere van de verjaardag van Utrecht met de titel Freedom City.

De viering van 900 jaar stadsrechten in Utrecht is donderdag afgetrapt met verschillende evenementen. Om 16.00 uur verzamelden zich in de Zadelstraat honderden jarigen om samen met de burgemeester en wethouders hun verjaardag te vieren. Op dezelfde dag als de verjaardag van Utrechts stadsrechten.

Duizenden mensen hebben donderdag de start van Utrecht 900 Jaar gevierd met aan het einde van de dag als hoogtepunt het optreden van Kensington en stadsbeiaardier Malgosia Fiebig vanaf de Domtoren.

‘De Domtoren van Lego, daar zou een bouwpakket voor moeten komen’, dacht Joris Daalhuisen een paar jaar geleden. Hij mailde een ontwerp en plan naar Denemarken waar het hoofdkantoor zit van het alom bekende Lego-concern. Kat in het bakkie, dacht hij. Maar zo makkelijk bleek dat helemaal niet te zijn. Hoe na jaren van bouwen, ontwerpen en ideeën bedenken de Domtoren van Lego nu toch beschikbaar komt voor iedereen.

De eerste voetafdrukken zijn zaterdagochtend gezet bij de zogenoemde ‘herinneringsboom’ in Kanaleneiland. Uiteindelijk worden er dit jaar ruim 400 ‘voetstappen’ achtergelaten bij de tien lindebomen in alle Utrechtse wijken.

Utrecht vierde zaterdag weer in alle verschillende facetten de liefde tijdens de Canal Pride. Maar liefst vijftig boten voeren over de Catharijnesingel en Oudegracht met daarop de meest kleurrijke mensen. Tienduizenden toeschouwers stonden aan de kant en waren getuige van het spektakel.