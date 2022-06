De week in beeld: bekijk hier het overzicht van de foto’s van afgelopen week

DUIC hecht veel waarde aan fotografie. Als het even kan maken wij zelf de beelden bij de onderwerpen waar we over schrijven. Dat lukt uiteraard niet altijd. Soms wordt daarom gebruikgemaakt van foto’s die aangeleverd worden of van bijvoorbeeld beelden van Het Utrechts Archief. Hieronder een overzicht van de foto’s van afgelopen week.

Bij het Stadskantoor in Utrecht is maandagochtend een gevelinspecteur vast komen te zitten in de buitenlift. Eerder werd nog gezegd dat het om een glazenwasser zou gaan. De man is na ongeveer een uur met een hoogteredder begonnen aan de afdaling naar de grond.

DUIC liep een dag mee met de Dierenambulance Utrecht. Even een moment stilzitten om bijvoorbeeld een broodje te eten tijdens de lunch zat er niet in. Nagenoeg continu ging de telefoon met de ene na de andere melding.

Jonge patiënten van het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ) in Utrecht kregen donderdag bijzonder bezoek. Het Franse paard met de naam dr. Peyo graasde voor de ingang van het kinderziekenhuis. Patiënten gingen naar buiten om met het paard te knuffelen en zo even te vergeten dat ze ziek zijn.

Gijs kwam onlangs iemand tegen die hij wel leuk vond, maar hij verloor het telefoonnummer van deze persoon. Nu probeert hij door middel van een posters in Utrecht zijn ‘liefde’ te vinden.