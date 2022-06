De week in beeld: bekijk hier het overzicht van de foto’s van afgelopen week

DUIC hecht veel waarde aan fotografie. Als het even kan maken wij zelf de beelden bij de onderwerpen waar we over schrijven. Dat lukt uiteraard niet altijd. Soms wordt daarom gebruikgemaakt van foto’s die aangeleverd worden of van bijvoorbeeld beelden van Het Utrechts Archief. Hieronder een overzicht van de foto’s van afgelopen week.

Vanwege een ongeval op de A28 bij Utrecht was een deel van de snelweg vorig weekend afgesloten. Bij het incident waren ten minste een personenauto en een vrachtwagen betrokken.

Een groep van zo’n 250 NS-werknemers had zich maandagochtend verzameld op het Stationsplein in Utrecht om te demonstreren voor betere arbeidsvoorwaarden.

Rond Utrecht leek het woensdagochtend op de snelwegen mee te vallen met de drukte. Rijkswaterstaat had eerder gewaarschuwd voor extra drukte op de Nederlandse rijkswegen vanwege het boerenprotest dat die dag in het Gelderse Stroe plaatsvond.



Heel veel kinderen lezen zelden een boek, maar er zijn ook kinderen die juist heel graag lezen. In deze nieuwe serie zoeken we ze op en fotograferen we ze op hun favoriete leesplek. In de eerste aflevering spreken met Howaida (10) uit Kanaleneiland.