De week in beeld: bekijk hier het overzicht van de foto’s van afgelopen week

Tientallen boeren kwamen dinsdag naar het parkeerterrein bij stadion Galgenwaard in Utrecht om hun ongenoegen te uiten over de stikstofplannen van het kabinet. Zij gingen onder andere in gesprek met gedeputeerden van de provincie en kiepten een aanhanger met aarde op de grond.

Een laatste redding in financieel zwaar weer. Dat is de Voedselbank voor veel personen. Ook zij zitten liever niet in de rij voor de uitgifte. Desondanks wordt de rij alsmaar langer. Een paar honderd Utrechters uit de wijk Overvecht zijn wekelijks afhankelijk van het Voedselbankpakket. De Voedselbank kan de toestroom nog maar nauwelijks bijbenen. De situatie wordt langzaamaan steeds moeilijker te overzien – zeker nu de sluiting van de geliefde Voedselbankwinkel boven het hoofd hangt.

Utrecht krijgt binnenkort weer een xtc-winkel, dit keer in de Vinkenburgstraat in het centrum van de stad. Bezoekers stappen een fictieve wereld in waarin de drugs is gereguleerd en zij worden uitgedaagd na te denken over het beleid rondom bijvoorbeeld de verkoop en de marketing.

Heel veel kinderen lezen zelden een boek, maar er zijn ook kinderen die juist heel graag lezen. In deze serie zoeken we ze op en fotograferen we ze op hun favoriete leesplek.

Utrecht is een begrip armer. De groente- en fruitwinkel Fa. Ganseman op de Klaverstraat was zaterdag na 99 jaar voor het laatst geopend. Dat moment ging overigens niet stilletjes voorbij, want er was een straatfeest georganiseerd waar ook burgemeester Sharon Dijksma op bezoek kwam.