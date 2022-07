De week in beeld: bekijk hier het overzicht van de foto’s van afgelopen week

DUIC hecht veel waarde aan fotografie. Als het even kan maken wij zelf de beelden bij de onderwerpen waar we over schrijven. Dat lukt uiteraard niet altijd. Soms wordt daarom gebruikgemaakt van foto’s die aangeleverd worden of van bijvoorbeeld beelden van Het Utrechts Archief. Hieronder een overzicht van de foto’s van afgelopen week.

De Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma ging dinsdag in gesprek met zo’n twintig boeren die met trekkers naar het Stadskantoor waren gekomen. De groep boeren gaf aan ‘ten einde raad’ te zijn vanwege de stikstofplannen van het kabinet en de hoopte dat Dijksma iets kon doen in Den Haag. “U staat dichter bij de politiek dan wij.”

Op de Weg tot de Wetenschap in Utrecht was vrijdagmiddag een auto tegen een bushokje gebotst. Het bushokje is daarbij ernstig beschadigd geraakt.



Enigszins weggestopt op een gevel van een huis aan de Bonistraat in Utrecht heeft JanIsDeMan een nieuwe muurschildering gemaakt. Zelf is hij erg blij met het resultaat. “Dit laat namelijk een probleem van onze huidige maatschappij zien.”

Klimaatactivisten die zaterdagmiddag demonstreerden in het Utrechtse ING-kantoor aan de Lange Viestraat, werden meegenomen door de politie. De demonstranten van Extinction Rebellion gingen in protest tegen de financiering van en dienstverlening aan de fossiele industrie.